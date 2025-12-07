Деньги любят тишину: почему россияне тащат из банков наличку тоннами перед Новым годом

Объем наличных денег в обращении в России продолжает демонстрировать устойчивый рост. По данным Банка России, показатель обновил четырехмесячный максимум к началу октября, сообщает ТАСС.

Эксперты связывают это с сезонными факторами. В декабре спрос на банкноты традиционно усиливается в связи с выплатой годовых премий и закупкой валюты перед периодом зимних отпусков. Статистика прошлого года показывает, что за декабрь объем наличности в обращении вырос на 3,5%.

При этом доля наличных денег в расчетах за товары и услуги последовательно снижается. Если в 2021 году она составляла 26%, то к 2025 году уменьшилась до 12,5%. Прогнозируется дальнейшее снижение до 10%.

Параллельно наблюдается общемировая тенденция, называемая «парадоксом наличных»: при снижении доли в расчетах их физический объем в обороте растет. Это объясняется тем, что население по-прежнему рассматривает банкноты как надежное средство для сбережения.

Дополнительными факторами являются привычность наличных как единственного офлайн-платежного инструмента, их активное использование малым бизнесом для экономии на эквайринге, а также предпочтения пожилого населения, особенно в небольших городах и селах.

