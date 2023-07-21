В одном из подмосковных индустриальных парков появится производство ковров

Белорусская компания «Витебские ковры» запустит на территории индустриального парка «Есипово» производство ковровой продукции. Новое предприятие заработает уже в этом году. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Ожидается, что общий объем инвестиций в проект на первом этапе превысит двадцать миллионов рублей. Гендиректор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин рассказал, что на первом этапе на предприятии установят одну производственную линию, а уже в перспективе мощности будут увеличены.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге было подписано соглашение с белорусской компанией о создании в Мытищах оптово-распределительного сервисного центра.