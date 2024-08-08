В октябре представители почти 30 стран обсудят вопросы развития ОЭЗ в подмосковной Дубне

В подмосковной Дубне уже в октябре пройдет второй международный форум особых экономических зон — 2024. Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В этот раз мы ожидаем представителей более чем из 25 стран, которые приедут для того, чтобы посмотреть, насколько развиты ОЭЗ в Российской Федерации, каким образом выстроены кооперационные цепочки в стране. В рамках этого форума мы хотим предложить иностранным инвесторам посмотреть, насколько открыто российское сообщество к реализации зарубежных инвестиционных проектов», — отметил Михаил Лабудин, организатор — директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

ОЭЗ ТВТ «Дубна» примет участников из стран БРИКС и АСЕАН. В рамках форума пройдут деловые встречи и переговоры с российскими и зарубежными инвесторами для создания прочных деловых связей и реализации инвестиционных проектов. Также будут организованы диалоги между представителями бизнеса и государственных структур для обсуждения перспектив развития отечественных особых экономических зон.

«Московская область находится в постоянном диалоге с бизнесом региона, прислушиваясь к его потребностям и реагируя на них. Уверены, что Форум станет платформой для эффективного сотрудничества, которое приведет к реализации новых значимых инвестиционных проектов», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отдельное внимание будет уделено обсуждению внедрения принципов устойчивого развития в деятельности инфраструктурных площадок. Демонстрация возможностей российского бизнеса, промышленной инфраструктуры и преференциальных режимов также составит важную часть программы мероприятия.