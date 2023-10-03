В Париже в преддверии Олимпиады в несколько раз взлетели цены на отели

Стоимость аренды комнат в отелях Парижа выросла более чем в 3,5 раза в преддверии летних Олимпийских игр, сообщает агентство Bloomberg.

Олимпийские игры во французской столице пройдут летом 2024 года, но уже сейчас бронирование номера в трехзвездном отеле обойдется в $685 за ночь, тогда как ранее средняя цена в разгар туристического сезона составляла $178. Номер в четырехзвездочном отеле во время Олимпиады будет в среднем стоить $953 при его обычной цене в $266.

Найти жилье в Париже следующим летом дешевле $500-600 будет затруднительно.

По данным консалтинговой компании MKG Group, в Париже забронировано уже 45% номеров в отелях на время проведения Игр. Обычно за год вперед бронируют не более 3% жилья.

При этом владельцы отелей приберегают часть жилья до следующего лета, когда цены взлетят еще выше.