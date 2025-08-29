В Павловском Посаде состоялась межмуниципальная встреча руководителей предприятий Восточного Подмосковья

Первый заместитель главы Филипп Ефанов, совместно с руководителем Восточной торгово-промышленной палаты Маргаритой Смирновой, приняли участие в межмуниципальной встрече руководителей и ведущих специалистов промышленных предприятий Восточного Подмосковья.

Мероприятие проходило на производственной базе.

Ключевой темой обсуждения стала «Стратегия постоянного развития, как основной фактор лидерства в конкурентной борьбе». Встреча предоставила важную площадку для открытого диалога, обмена опытом и выработки совместных решений.

«В сегодняшней динамичной экономике невозможно оставаться на месте. Постоянное развитие — это не просто тренд, а насущная необходимость, диктуемая современными условиями. Речь идет о комплексном подходе: от модернизации производства и внедрения бережливых технологий до инвестиций в персонал и развития корпоративной культуры» - отметил Филипп Александрович.

Проведение встречи на данной площадке подчеркивает значимость предприятия как одного из ключевых игроков промышленности региона и инициатора важных дискуссий.

Участникам мероприятия была организована экскурсия по производственным цехам, в ходе которой они ознакомились с технологическим процессом. От имени главы округа Филипп Ефанов выразил благодарность исполнительному директору Алексею Шехватову за организацию встречи и открытый диалог.

Международная алюминиевая компания — это надежный поставщик и ведущий производитель алюминиевого профиля. Начиная с 2002 года компания активно присутствует на рынке, специализируясь на производстве профилей методом экструзии из алюминиевых сплавов системы Al-Mg-Si. Продукция компании востребована в строительной, вагоностроительной, судостроительной и машиностроительной отраслях. Ассортимент включает более 5000 различных видов алюминиевых профилей.

В июне 2025 года на предприятии был запущен участок по выпуску матриц для экструзии алюминиевых профилей всех размеров. Цель проекта — минимизация рисков, связанных с перебоями в поставках матриц из-за санкционных ограничений на импорт и платежи, а также повышение уровня сервиса для клиентов за счет сокращения сроков выполнения заказов.

Производственные мощности будут наращиваться поэтапно: на первом этапе планируется выпускать 100 матриц в месяц на сумму 100 млн рублей в год, на втором — до 300 матриц в месяц с оборотом до 300 млн рублей в год. Для реализации проекта приобретено оборудование от российских, турецких, японских и китайских производителей на общую сумму более 120 млн рублей.

Параллельно был проведен ремонт ранее неиспользуемого здания арматурного цеха площадью 900 кв.м, что позволило интегрировать новый участок в производственный процесс.