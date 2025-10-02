В Петербурге пройдет форум по развитию креативной экономики «Креативный код. Россия»

В «Лахта Центре» Санкт-Петербурга 9–10 октября впервые пройдет форум по развитию креативной экономики «Креативный код. Россия». Мероприятие пройдет при поддержке Высшего совета партии «Единая Россия», Президентского фонда культурных инициатив, Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге.

Форум пройдет в дни ежегодного фестиваля ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга». Одной из главных точек притяжения культурной программы форума станет тотальная инсталляция в атриуме «Лахта Центра», разработанная архитектором Сергеем Мешалкиным и созданная при участии студентов и молодых специалистов в рамках творческой лаборатории проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».

В работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупного бизнеса и госкорпораций, отраслевые ассоциации, сервисные платформы, креативный бизнес, образовательные учреждения и эксперты.

Деловую программу откроет пленарная сессия с участием руководства Минэкономразвития России, посвященная стратегии развития креативных индустрий. Дискуссии охватят 16 направлений креативной экономики.

Экспертный трек будет включать в себя мероприятия для МСП от Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга совместно с Фондом развития субъектов МСП в Санкт-Петербурге.

Принять участие в мероприятиях форума можно бесплатно по предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия.