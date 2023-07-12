В Подмосковье активно вводят в оборот сельхозземли

В 2022 году план выполнен на 109, 8 процента. И в этом году аграрии не опустят планку. В настоящее время в оборот введено уже почти 40 процентов земель от плана.

В лидерах идет предприятие «Промпродукт». Работы серьезно активизировались с приобретением специальной техники — трактора и ротоватора. В 2024 году новая полезная площадь будет засеяна рапсом, горохом, соей.

Ранее сообщалось, что подмосковная детская театральная студия стала лауреатом международного фестиваля.