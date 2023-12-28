В Подмосковье чествовали сотрудников регионального Минсельхозпрода
Фото: [Минсельхозпрод МО]
Работники Министерства сельского хозяйства и продовольствия и подведомственных организаций отмечены за добросовестный труд по итогам 2023 года.
Зампред подмосковного правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов поблагодарил передовиков за вклад в развитие агропромышленного комплекса и высокий профессионализм.
«В этом году мы добились высоких результатов в области сельского хозяйства, сфере услуг, торговли и ветеринарии. Наши проекты приобрели новый импульс, создавая рабочие места и внося вклад в развитие региона», — отметил Мурашов.