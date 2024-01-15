В Подмосковье идет реконструкция одного из старейших хлебокомбинатов
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Главгосстройнадзор Московской области проверил ход реконструкции и технического перевооружения Егорьевского хлебокомбината.
Работы на одном из старейших хлебопекарных предприятий региона, основанном в 1936 году, ведутся пятый год. По их завершению комбинат сможет существенно расширить производство. Современная энергоемкая хлебопекарная печь позволит в час производить 700 килограммов батонов весом по 400 граммов.
В настоящее время строительная готовность объекта 73 процента. Завершится реконструкция в третьем квартале 2024 года.