В Подмосковье идет реконструкция одного из старейших хлебокомбинатов

Работы на одном из старейших хлебопекарных предприятий региона, основанном в 1936 году, ведутся пятый год. По их завершению комбинат сможет существенно расширить производство. Современная энергоемкая хлебопекарная печь позволит в час производить 700 килограммов батонов весом по 400 граммов.

В настоящее время строительная готовность объекта 73 процента. Завершится реконструкция в третьем квартале 2024 года.