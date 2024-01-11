В Подмосковье минимальный размер оплаты труда в 2024 году составляет 21 тысячу рублей

В Подмосковье в 2024 году минимальный размер оплаты труда будет составлять 21 тысячу рублей. Об этом говорится в сообщении Государственной инспекции труда в регионе.

В ведомстве отметили, что с 1 января 2024 года федеральный МРОТ был увеличен на три тысячи рублей и теперь составляет 19 242 рубля.

Сумма месячного заработка на полной ставке не может быть меньше федерального МРОТ, напомнили в инспекции. При наличии регионального МРОТ работодатель должен выплачивать именно региональный. Однако, если он ниже федерального, следует ориентироваться на федеральный.

Законодательство регулирует порядок индексации зарплат только для государственных и муниципальных предприятий. Работодатели, не финансируемые из бюджета, могут выбирать порядок, размер, сроки индексации зарплаты самостоятельно.