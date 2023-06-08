Эффективность реализации госпрограмм по итогам прошлого года оценили в Подмосковье, передает областное Минэкономики и финансов. Самыми эффективными признали две программы.

Эффективность реализации программ определяют по соотношению результата, который был фактически достигнут, и объема расходов, которые потребовались для его достижения.

Самыми эффективными в прошлом году были признаны программы «Предпринимательство Подмосковья» и «Управление имуществом и финансами Московской области».

Всего в области в прошлом году велась реализация девятнадцати госпрограмм. Фактическое исполнение показателей составило 99% от плана.

На реализацию программ оказывали влияние негативные последствия введенных санкций, что привело к уходу с рынка и приостановке деятельности некоторых предприятий.