В Подмосковье планируют выпускать автомобили «Рольф»

В Подмосковье могут открыть производство автомобилей под брендом «Рольф». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на владельца ГК «Рольф» Умара Кремлева.

Предприятие может открыться в Серпухове в 2026-2027 годах. В настоящее время ведется поиск подходящей площадки — либо для строительства нового завода, либо для реконструкции уже имеющегося.

На предприятии планируется производство полного цикла. Также на этой площадке будут производить мототехнику и велосипеды. Последние могут начать выпускать уже в следующем году.