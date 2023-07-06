В Подмосковье по нацпроекту отремонтировали покрытие на 80 региональных дорогах

В Подмосковье в рамках нацпроекта дорожное покрытие обновили уже на восьмидесяти участках региональной сети. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Юбилейным стал дорожный участок от кругового движения в Давыдовском до поворота на Вишневую улицу в Крючково в Истре. Протяженность участка, на котором провели работы, составила три с половиной километра. Теперь проезд будет комфортнее для шести тысяч автовладельцев.

В общей сложности в регионе с начала ремонтного сезона работы провели на 220 километрах региональной сети в двадцати девяти муниципалитетах. К осени планируется отремонтировать покрытие на 700 километрах региональных дорог.