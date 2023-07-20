В Подмосковье презентовали сорт озимой пшеницы, названной в честь бойцов СВО

На проходящем в Домодедове научно-практическом форуме «Агрополигон 2023» представлен новый сорт мягкой озимой пшеницы «Памяти участников СВО».

Работа над селекцией шла более десяти лет. На завершающей стадии большую помощь оказали студенты Российского университета дружбы народов. Как отмечает старший преподаватель университета, кандидат сельскохозяйственных наук Валерий Бурлуцкий, новый сорт при правильном уходе может достичь высокой урожайности и соответственно повысить доходы производителей.

«В скором времени пшеницу, названную в честь бойцов СВО, станут сеять на подмосковных полях», — добавляет ученый.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске начали строить общеобразовательную школу на 1100 мест.