В подмосковном Подольске начали строить общеобразовательную школу

В микрорайоне Климовск (городской округ Подольск) стартовало строительство школы на 1100 мест. Об этом сообщает подмосковный Главгосстройнадзор.

Учебное заведение возводится в рамках областной государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В трехэтажном здании будет собственная котельная. На пришкольной территории устроят стадион с футбольным полем и легкоатлетическими секторами, площадкой для баскетбола.

Строители взяли на себя обязательство закончить все работы в четвертом квартале будущего года.

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