В Подмосковье продолжается благоустройство территорий вблизи станций МЦД-3
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В Подмосковье продолжается реконструкция территорий вблизи станций МЦД-3. О ходе работ рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин. По его словам, в порядок приводят участки у пятнадцати станций.
«В рамках этой работы мы обустраиваем удобные зоны ожидания, обновляем пункты остановок общественного транспорта, ремонтируем дороги и тротуары рядом со станциями, оборудуем парковочные места», - сказал министр.
В ходе благоустройства будут созданы удобные пешеходные коммуникации, связывающие станции МЦД с остановками наземного пассажирского городского транспорта.
Завершить работы планируется к запуску третьего диаметра, в текущем месяце.
Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что участок трассы М-12 в Подмосковье сдадут досрочно.