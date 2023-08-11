В Подмосковье продолжается благоустройство территорий вблизи станций МЦД-3

Экономика

Фото: [©Алексей Филиппов/РИА Новости]

В Подмосковье продолжается реконструкция территорий вблизи станций МЦД-3. О ходе работ рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин. По его словам, в порядок приводят участки у пятнадцати станций.

«В рамках этой работы мы обустраиваем удобные зоны ожидания, обновляем пункты остановок общественного транспорта, ремонтируем дороги и тротуары рядом со станциями, оборудуем парковочные места», - сказал министр.

В ходе благоустройства будут созданы удобные пешеходные коммуникации, связывающие станции МЦД с остановками наземного пассажирского городского транспорта.

Завершить работы планируется к запуску третьего диаметра, в текущем месяце.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что участок трассы М-12 в Подмосковье сдадут досрочно.

Актуально
Подмосковье