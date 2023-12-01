В Подмосковье продолжается модернизация машинно-тракторного парка, сообщили в Минсельхозпроде региона. В этом году субсидии на закупку техники получили 57 хозяйств. На сегодня до получателей доведено более 224 миллионов рублей.

В общей сложности, за последние четыре года предприятия региона закупили 542 трактора, 102 зерноуборочных комбайна и 41 кормоуборочный. Также было приобретено более 2,6 тысячи единиц прочей техники.

«Технику аграрии приобретают, в том числе используя действующие программы обновления парка сельскохозяйственной техники, предлагаемые «Росагролизингом». Также правительством области компенсируется не менее 20% стоимости сельхозтехники», - рассказал зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.

В бюджете региона каждый год предусматривают средства на предоставление хозяйствам субсидий на возмещение части затрат на закупку оборудования.