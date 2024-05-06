В Подмосковье прорабатывают возможность локализации китайского производства роботов

В рамках визита делегации в Китай заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева провела встречу с китайской компанией, специализирующейся на разработке и производстве промышленных роботов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Екатерина Зиновьева подчеркнула, что главной целью встречи стало обсуждение перспективы локализации производства промышленных роботов у нас в регионе. Уже на данном этапе и правительство Подмосковья, и китайская сторона проявляют значительный интерес к реализации этого инвестиционного проекта и вскоре предполагается провести повторную встречу для детализации и более глубокой проработки договоренностей.

Напоминаем, что в рамках визита делегация Мининвеста также провела серию встреч с руководством других высокотехнологичных китайских предприятий. На данный момент ведутся переговоры с производителями банкоматов, транспортных контейнеров и медицинских изделий.

С инвестиционным потенциалом Подмосковья познакомили китайских производителей автокомпонентов. В рамках встречи, участниками которой стали сразу 20 компаний, им рассказали о возможностях локализации в регионе, вариантах сотрудничества с работающими здесь предприятиями, мерах поддержки и многом другом.