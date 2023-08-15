В Подмосковье расширяется производство приправ и специй

В Щелкове «Русская Бакалейная Компания» по изготовлению специй, пряностей и приправ расширяет производство.

Новая площадка занимает территорию более четырех гектаров. К 2025 году здесь наладят выпуск соусов, пищевых добавок и помола. В штат предприятия добавятся около 250 рабочих мест.

Как отмечает директор компании Алексей Дубовой, в настоящее время отгружается около двух тысяч тонн продукции. Ассортимент насчитывает более двухсот наименований. Специальная лаборатория контролирует качество сырья и выпускаемой продукции.

В подмосковном Подольске стартует строительство новой школы на 1100 мест.