В подмосковном Подольске стартовало строительство новой школы на 1100 мест

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск строители приступили к возведению большой школы на 1100 мест в рамках нацпроекта «Образование».

В настоящее время подрядные бригады обустраивают стройплощадку, подъездной путь, вывозят грунт. В новой школе старшеклассники не будут пересекаться с начальными классами. Здесь будет оборудовано несколько гардеробных и зон отдыха. Здание и территория предусмотрены для учебы и развития детей-инвалидов.

По плану стройка должна быть завершена в следующем году.

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