В Подмосковье растут торговля, промышленность, грузоперевозки и зарплаты

Как сообщили в региональном Министерстве экономики и финансов, за 11 месяцев 2023 года прирост промышленного производства составил 13,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Практически во всех отраслях обрабатывающей промышленности есть рост. Наиболее высокие темпы роста за январь–ноябрь 2023 года демонстрируют производства компьютерных и электронных изделий (+47,2 процента), резиновых и пластмассовых изделий (+38,3), прочих транспортных средств и оборудования (+36,6). Объем отгрузки промышленных товаров вырос на 22,8 процента.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в январе–сентябре превысили 933 миллиарда рублей (рост 105,5 процента). Сюда входят жилые здания и помещения, улучшение земель, машины и оборудование, объекты интеллектуальной собственности и другое.

Положительную динамику показывает розничная торговля, ее оборот по всем каналам реализации составил 3,4 триллиона (рост 107,6 процента). Оборот оптовой торговли увеличился на 9,6 процента и приблизился к отметке 10 триллионов рублей.

По итогам десяти месяцев 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата в Подмосковье выросла на 15,8 процента и достигла 79,3 тысяч рублей.