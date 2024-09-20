В Подмосковье с начала года провели 2,7 тысячи исследований грибов с целью выявления некачественной продукции. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В общей сложности с января специалисты отобрали 1,6 тысячи проб указанной продукции. Сначала грибы оценивали визуально, после чего проводили пробы на содержание вредных веществ.

Если в ходе проверок были обнаружены несъедобные, ядовитые, склизкие грибы, их изымали из оборота и уничтожали.

Грибы могут поглощать радионуклиды из почвы. Покупать их следует только в местах официальной торговли.