В Подмосковье с начала года провели более 49 тысяч исследований на безопасность овощей

Специалисты государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с начала года провели более 49 тысяч исследований на безопасность овощей.

Всего с января было взято почти 27 тысяч проб продукции. Качество овощей оценивали по внешнему виду, степени начальной порчи, количеству нитратов. По итогам проверок с продажи сняли 275 килограммов продукции.

Овощи, фрукты и другие продукты питания следует покупать только в местах официально разрешенной торговли. Лучше избегать стихийных рынков и палаток у дорог. В таких точках высок риск приобретения небезопасной для здоровья продукции.