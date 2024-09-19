В Подмосковье собрали около 16 тысяч тонн капусты

В округах региона было собрано уже почти шестнадцать тысяч тонн капусты. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году капусту высадили на полутора тысячах гектаров. Урожай был собран с четырех сотен гектаров. Работы ведутся в основном вручную.

Больше всего капусты на данный момент собрали в Коломне, Дмитрове и Серпухове — более восьми тысяч тонн, почти пять тысяч тонн и около 860 тонн соответственно.

Завершить сбор урожая планируется до наступления морозов.