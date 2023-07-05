В Подмосковье стали открывать больше летних кафе. Это связано с тем, что в регионе упростили процедуру по предоставлению участка для открытия веранды, сообщили в Минсельхозпроде региона.

В министерстве напомнили, что сейчас получить территорию для открытия летнего кафе можно всего за один день. Благодаря этому количество летних кафе в муниципальных образованиях области увеличилось вдвое.

В регионе открыли уже 447 таких кафе. Прием заявок на предоставление территории продолжится до конца сезона. Подать заявку можно на областном сайте госуслуг.