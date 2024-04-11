В Подмосковье услугами в имущественно-земельной сфере воспользовались 61,6 тысячи раз за три месяца

Жители Подмосковья за первые три месяца текущего года более 61,6 тысячи раз воспользовались услугами в имущественно-земельной сфере. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Самой востребованной стала услуга по перераспределению земель и (или) земельных участков — за ней обратились более 13,5 тысячи раз. На втором месте — услуга по предварительному согласованию предоставления участков, государственная собственность на которые не разграничена. Замыкает тройку услуга по предоставлению участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов.

Как напомнила глава ведомства Наталья Адигамова, сейчас на областном портале госуслуг доступно около 45 услуг в указанной сфере, которые можно получить в онлайн-формате.

«У нас стало больше цифровых помощников. В этом году в сотрудничестве с «Мособлгеотрестом» мы обновили восемь наших услуг, дополнив их сервисом предпроверки земельных участков на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения, а результаты такого онлайн-запроса предоставляются в графическом формате», - рассказала министр.

Также в регионе в один комплекс объединили услуги Центра кадастровой оценки.