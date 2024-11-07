В Подмосковье увеличилось число заявлений о банкротстве жителей, передает ТАСС со ссылкой на статистику Арбитражного суда региона. За девять месяцев этот показатель вырос на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом число заявлений о банкротстве юридических лиц сократилось — на 23,4%. За девять месяцев прошлого года их поступило 2,3 тысячи. В этом году — 1,7 тысячи.

Количество заявлений о банкротстве физлиц в этом году составило 20,4 тысячи. Для сравнения, в прошлом году было зарегистрировано 16,4 тысячи таких заявлений.

Абсолютное большинство заявлений, поданных в этом году, поступило от граждан — более 91%.