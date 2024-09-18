В Подмосковье водители такси могут пройти онлайн-аттестацию на знание правил работы в сфере таких перевозок. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что до 1 марта следующего года можно бесплатно пройти соответствующее обучение и проверить знания. После 1 марта 2025-го аттестация станет обязательной.

Обучение доступно на этой платформе. Для прохождения тестирования нужно зайти в личный кабинет системы КИС «АРТ» и заполнить профиль. На прохождение тестирования дается 20 минут.

В случае неудачи тестирование можно пересдать неограниченное количество раз. Однако в онлайн-формате — только два раза. Все последующие попытки будут доступны только в очном формате в четырех аттестационных центрах в Подольске, Ивантеевке, Коломне и Солнечногорске.

После успешного прохождения тестирования водитель получит соответствующую отметку. Срок действия аттестации составит два года.