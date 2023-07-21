В Подмосковье выращивают улиток класса «премиум»
Фото: [Предприятие «Улитки солнечных холмов»]
Предприятие «Улитки солнечных холмов» в Солнечногорске производит более десяти тонн моллюсков в год.
Качество продукта оценивается как «премиум». Улитки выращиваются в оптимальных условиях. Предприятие разработало собственную методику кормления и не зависит от западных поставщиков.
В региональном Минсельхозпроде отмечают, что перед приготовлением продукта улитки проходят сквозь сито жесткого тройного отбора. На кухню они попадают живыми и в идеальном состоянии — без специфического запаха, пищеварительной системы.
Ферма выпускает филе улитки, а также три вида фаршированных улиток в ракушках: с пряными травами и чесноком, с грецким орехом и базиликом, с творожным сыром и красным перцем.
Продукция реализуется в собственном интернет-магазине, маркетплейсе.
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