В Подмосковье выросло производство мороженого и прохладительных напитков

В Подмосковье увеличились показатели производства мороженого и прохладительных напитков. Причиной стала жаркая погода, отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К примеру, компания «УНИ ПАК», выпускающая газировку и энергетики, сообщила о росте производства на 25%. Теперь предприятие производит более семи с половиной миллионов литров напитков в месяц.

Компания «Иль Мио Мороженко», которая производит холодное лакомство, заявила о росте выпуска продукции на 30%. Таким образом, сейчас на предприятии производят свыше 2,8 тысячи тонн продукции в месяц.

Подмосковье остается лидером в ЦФО и России по производству мороженого и напитков. На область приходится более 60% от общего объема производства в ЦФО и одна пятая часть от общего объема в РФ.