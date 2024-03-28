В Подмосковье за три месяца выдали 12,5 тысячи градпланов для целей проектирования

Двенадцать с половиной тысяч градостроительных планов земельных участков было выдано в регионе за первые три месяца 2024 года. Об этом рассказали в Комитете архитектуры и градостроительства Московской области.

Почти 40% градпланов были выданы под нежилые объекты. К примеру, около шестисот документов выдали под склады, три сотни — под торговые объекты и сервисы, порядка 480 — под производство.

«На зарезервированных территориях создаются новые рабочие места для сбалансированного развития территории региона», - отметил глава комитета Владислав Гордиенко.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом число выданных градпланов увеличилось на 30%. Так, за первый квартал 2023-го в регионе выдали девять тысяч документов.