В Подмосковье заявлено 274 проекта импортозамещения

В Подмосковье заявлено 274 проекта в сфере импортозамещения. Об этом в рамках пятого Финансового форума «Просто капитал» сообщила зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что совокупный объем инвестиций по указанным проектам составляет порядка 250 миллиардов рублей. Более семидесяти предприятий уже были открыты и сейчас производят свою продукцию.

В число самых востребованных мер поддержки в Подмосковье в этой сфере вошла программа «Земля за 1 рубль». Число компаний, участвующих в ней, превышает 140.

Также предприниматели могут рассчитывать на помощь со стороны Фонда поддержки промышленности региона. Только в 2023 году он одобрил инвесторам семнадцать льготных займов на 1,3 миллиарда рублей.