В Подмосковье запустили производство автошампуней и средств для мытья посуды

На территории технопарка «Королев компания «Сож Синтез» будет производить моющие средства для посуды и автошампуней.

Как отметила зампред областного правительства — региональный министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, объем инвестиций составит более 20 миллионов рублей. На новом производстве будет создано не менее 20 рабочих мест. В настоящий момент уже запущено производство тестовых партий, до конца первого квартала компания планирует выйти на проектную мощность.

Напомним, в технопарке «Королев» управляющей компанией является Корпорация развития Московской области (КРМО).