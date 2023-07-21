В Подмосковье завершился форум «Агрополигон-2023»

В Домодедовском городском округе более 200 ученых, специалистов обсудили важнейшие насущные вопросы сельского хозяйства в рамках Международного научно-практического форума «Агрополигон-2023».

Как отмечает, заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, заседания круглых столов и работа тематических секций позволила лучше обозначить болевые точки, обменяться интересным опытом и заключить взаимовыгодные договора о сотрудничестве. Так, завод «Ростсельмаш» и торговый дом «Алмаз» будут поставлять в Подмосковье технику на льготных условиях.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье приводят в порядок разметки на пешеходных переходах.