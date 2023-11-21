В подмосковной Кашире активно развивается особая экономическая зона

В перспективе подмосковный регион начнет получать отдачу от деятельности таких крупных производственных предприятий, как «Пластос», «Новатэк-СПГ топливо Кашира», «Кератех», «ГрэйтБилд» и «Л-ПАК». Они привлекательны, как для отечественных инвесторов, так и для зарубежных. В администрации городского округа отмечают, что за счет этого улучшается инфраструктура и появляются новые рабочие места. Только за последние четыре года с момента создания ОЭЗ трудоустроено свыше 1500 каширян.