В подмосковной Кашире откроют производство биоразлагаемой посуды

Завод полного цикла по производству биоразлагаемой посуды и упаковки будет возведен в Кашире компанией «ГрэйтБилд».

За счет реализации проекта округ дополнительно получит 30 рабочих мест.

При изготовлении посуды будут использоваться экологически чистые материалы. В производственных помещениях установят оборудование с высокой долей автоматизации.

Городской округ Кашира, напомним, по распоряжению губернатора Андрея Воробьев включен в список пяти особых подмосковных экономических зон. Они нацелены на привлечение в регион крупных и надежных инвесторов по самым различным отраслевым направлениям, включая машиностроение, агропромышленный комплекс, товары народного потребления и другое.