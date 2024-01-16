В подмосковной Кашире построят АБК сельскохозяйственного назначения

Техзаказчик и генеральный проектировщик ООО «Петров Девелопмент» рассчитывает завершить строительно-монтажные работы за пять месяцев. АБК среди прочего планируется использовать для установки лабораторных кабинетов. Также в планах строительство восьми складов для хранения сельскохозяйственных растительных культур. Инвестиции в проект составят 60 миллионов рублей.

Сопровождать проект будет Центр содействия строительству при правительстве Московской области.