В подмосковной Кашире построят АБК сельскохозяйственного назначения

Экономика

Фото: [Главгосстройнадзор МО]

Главгосстройнадзор Московской области выдал разрешение на строительство здания административно-бытового корпуса сельскохозяйственного назначения в городском округе Кашира.

Техзаказчик и генеральный проектировщик ООО «Петров Девелопмент» рассчитывает завершить строительно-монтажные работы за пять месяцев. АБК среди прочего планируется использовать для установки лабораторных кабинетов. Также в планах строительство восьми складов для хранения сельскохозяйственных растительных культур. Инвестиции в проект составят 60 миллионов рублей.

Сопровождать проект будет Центр содействия строительству при правительстве Московской области.

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