В подмосковной Коломне завершают изготовление новой партии дизель-генераторов для белорусского самосвала

На Коломенском заводе успешно завершились испытания оборудования для белорусских самосвалов «БЕЛАЗ-75304».

Работа новой испытательной ячейки позволит предприятию увеличить производство для обеспечения серийного выпуска дизель-генераторов 16-36ДГ. Новый цех испытаний двигателей был создан в сентябре 2023 года в рамках реализации крупномасштабной программы техперевооружения производства. Общий объем инвестиций превысил 3,4 миллиарда рублей.

В настоящее время завод завершает изготовление первой партии дизель-генераторов для завода БЕЛАЗ из 20 штук, которые будут поставлены в рамках подписанного соглашения в 2024 году, отмечает генеральный директор АО «Коломенский завод» Игорь Щедров.

Напомним, Коломенский завод изготавливал дизели для завода «БЕЛАЗ» еще во времена СССР.