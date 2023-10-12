В подмосковной Шатуре прошла встреча с бизнесменами округа

Организаторами встречи выступили городская администрация округа, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области,региональное Министерство инвестиций, промышленности и Торгово-промышленная палата Московской области. Неформальное общение экспертов и 150 бизнесменов длилось три часа. В центре внимания были вопросы экономики, инвестиционного климата, реальной поддержки бизнеса, развития индустриального парка. По общему мнению, диалог получился полезным и динамичным.

Как отмечает глава городского округа Алексей Артюхин, среди важных итогов встречи стало подписание соглашения о развитии системы медиации в предпринимательских спорах.