В подмосковных лесах за июль спилено 400 аварийных деревьев

По просьбам жителей региона увеличены объемы по ликвидации аварийных деревьев. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В июле было спилено почти 400 деревьев. До конца года будет убрано еще пять тысяч, отметил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Больше всего опасных деревьев убрано на территории Сергиево-Посадского (95), Истринского (76) и Талдомского (58) лесничеств. По данному вопросу жители могут обратиться в ближайшие лесничества или оформить заявку через Единый центр управления регионом, официальный региональный портал «Добродел» или официальный сайт Комлесхоза.

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