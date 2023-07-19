В подмосковном Реутове расширяется продуктовое предприятие

В настоящее время предприятие, расположенное в Реутове, выпускает более 80 видов вкусной продукции. Здесь трудится более 400 человек. Все начиналось с пельменей, несколько лет назад ассортимент продукции был расширен. Большим спросом, в частности, пользуются полуфабрикаты и мучные изделия. Потребитель выбирает реутовские продукты не только из-за вкуса, но и потому, что на предприятии используются натуральные ингредиенты.

После того, как правительство Московской области и администрация Реутова помогли с получением субсидий, производство было расширено и модернизировано. Соответственно, увеличится и выпуск продукции.

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