В центре подмосковного Щелкова началось благоустройство сквера

Сквер вдоль Пролетарского проспекта в Щелкове в скором времени станет комфортным и привлекательным для досуга. Здесь начались масштабные работы по обновлению территории, сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Через два месяца инфраструктура сквера претерпит серьезные изменения. По просьбам жителей будут устроены зоны для прогулок с детьми и активного досуга. Сквер смогут посещать и люди с ограниченными возможностями здоровья, для них создается целая система пандусов и специальных лестниц. Для поддержания порядка территорию оснастят камерами видеонаблюдения.

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