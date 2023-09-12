В подмосковном Щелкове построят новый животноводческий комплекс

«Ферма Цветковых» в Щелкове для увеличения производства стала владельцем участка, предоставленного по льготной цене. В перспективе хозяйство будет насчитывать более тысячи голов животных.

Как отмечает заместитель председателя регионального правительства Георгий Филимонов, фермерское хозяйство зарекомендовало себя с хорошей стороны, здесь заметно стремление к развитию. На 480 гектарах выделенной земли появится современный комплекс с собственной кормовой базой.

Отметим, фермеры уже осваивают территорию, подводят электричество и газ. У них очень большие планы — предполагается, что за день они станут получать до 15 тонн молока и до шести тонн продукции. Глава Щелкова Андрей Булгаков не сомневается, что эти объемы со временем будут увеличиваться.

Проблем со сбытом вкусной продукции не возникнет. У фермеров действует розничная сеть, активно используются площадки маркетплейсов и федеральные супермаркеты.