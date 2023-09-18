В подмосковном Щелкове запустят производство лакокрасочных изделий

В деревне Огуднево (городской округ Щелковский) приближается день запуска завода лакокрасочных изделий. На предприятии предусмотрены также склады, зоны хранения сырья и продукции готовой к отгрузке потребителю.

В настоящий момент строительные бригады вносят последние штрихи в благоустройство прилегающей территории. По плану предприятие должно вступить в строй до окончания 2023 года.

Как отмечает глава округа Андрей Булгаков, важно, чтобы все новые рабочие места полностью соответствовали техническим требованиям.

Региональный Главгосстройнадзор провел необходимые консультации с подрядчиком и дал рекомендации.