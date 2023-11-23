В подмосковном Солнечногорске запущено производство для ремонта труб

Компания выпускает полимерный рукав для ремонта труб диаметром от 40 сантиметров до 800. В 2024 году планируется запуск еще двух линий, на которых будут выпускать полимерный рукав диаметром до 1500 сантиметров. Как отмечает генеральный директор компании «Полимертехком» Татьяна Хельт, в будущем планируется разработать еще одно производство, которое будет подходить для газовых труб.

Срок службы отреставрированной трубы – 50 лет. Продукция «Полимертехкома» считается инновационной. Ее закупают в разных регионах России. Проект запущен при поддержке Корпорации развития Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что все проекты в регионе получается запускать благодаря поддержке президента России.