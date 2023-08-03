В подмосковном Талдоме запускается крупное промышленное производство

Предприятие «Электромаш» ведет деятельность по нескольким направлениям. Это производство электроизоляционных материалов, разработка оборудования связи и аппаратно-программных комплексов диагностики и многое другое. За 15 лет с момента своего создания предприятие прочно заняло нишу на рынках России и стран ближнего зарубежья, тесно сотрудничает с РЖД, Роскосмосом, Ростехом и другими крупнейшими организациями.

В Запрудне «Электромаш» приобрело более 30 тысяч «квадратов» производственной площади и готово их эффективно освоить. В настоящее время идет разработка материалов для печатных плат, силовой аппаратуры, изделий радиоэлектроники. Просчитано, что новое производство позволит увеличить число рабочих мест до 200 штатных единиц.

Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин в ходе встречи с руководством «Электромаша» подробно ознакомился с планами, осмотрел производственные помещения. Стороны наметили совместные пути решения по развитию предприятия.

По вопросам вакансий звоните по телефону: 8 (903) 218-63-44.