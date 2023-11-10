В подмосковных Мытищах предприниматели ведут активный диалог с местной властью

В городском округе Мытищи налажен диалог между администрацией и представителями малого и среднего бизнеса.

Направление предпринимательства и торговли курирует заместитель главы округа Павел Нуштаев. Очередной прием он провел в микрорайоне Пироговский. В ходе встречи обсужден ряд насущных вопросов, все обратившиеся к представителю власти получили разъяснения и рекомендации.

В настоящее время, напомним, с мытищинскими предпринимателями заключено 160 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов сезонной торговли.

Записаться на прием к Павлу Нуштаеву жителям сельских муниципалитетов можно по телефонам: 8 (495) 739-20-50 (микрорайон Пироговский); 8 (498) 705-52-99 (село Марфино). По вопросам управления потребительского рынка и услуг: 8 (495) 586-95-77 (Мытищи).