В Польше раскритиковали Байдена за невыполнение обещания построить элеваторы на границе с Украиной
Фото: [© РИА Новости]
Государственный секретарь министерства развития и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич призвала президента США Джо Байдена выполнить свое обещание и построить элеваторы на границе с Украиной.
Летом 2022 года Байден заявило том, что США и ЕС построят на границах с Украиной элеваторы, которые помогут фермерам соседних стран хранить зерно, а не продавать его осенью с большой скидкой.
В интервью Financial Times Эмилевич рассказала, что в июле в Вашингтоне она не получила вразумительных ответов по поводу того, собираются ли США выполнять обещание своего президента.
«Байден дал это обещание публично, но когда мы начали об этом спрашивать, никто из администрации не был готов ответить на вопрос», – возмутилась Эмилевич.