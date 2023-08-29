В Польше раскритиковали Байдена за невыполнение обещания построить элеваторы на границе с Украиной

Государственный секретарь министерства развития и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич призвала президента США Джо Байдена выполнить свое обещание и построить элеваторы на границе с Украиной.

Летом 2022 года Байден заявило том, что США и ЕС построят на границах с Украиной элеваторы, которые помогут фермерам соседних стран хранить зерно, а не продавать его осенью с большой скидкой.

В интервью Financial Times Эмилевич рассказала, что в июле в Вашингтоне она не получила вразумительных ответов по поводу того, собираются ли США выполнять обещание своего президента.