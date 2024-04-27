В преддверии майских праздников в Подмосковье увеличился спрос на мясо

В преддверии майских праздников на рынках, а также в сетевых и несетевых розничных магазинах Подмосковья увеличился спрос на мясо. В регионе открыли сезон шашлыков. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что цена на мясо в майские праздники растет в среднем на пятнадцать процентов, а потребительский спрос — на сорок процентов. Популярностью пользуется шашлык из свинины, курицы, телятины и баранины.

Примечательно, что за первые два месяца текущего года в регионе было произведено более ста тысяч тонн мяса. На 29,7% увеличилось производство говядины, на 20,9% — свинины, на 38,9% — продуктов из мяса и мяса птицы.

В ведомстве рекомендуют покупать мясную продукцию и полуфабрикаты исключительно на продовольственных рынках, а также в сетевых и несетевых розничных магазинах с соответствующей сопроводительной ветеринарной документацией.