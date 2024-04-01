В предстоящие выходные в подмосковном Зарайске пройдет ежегодный фестиваль «Зарайская нива»

Всех жителей и гостей Подмосковья приглашают на ежегодный фестиваль «Зарайская нива», который пройдет в Зарайском парке культуры и отдыха. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ожидается, что данный фестиваль даст старт весенним полевым работам, а также объединит на одной площадке порядка тридцати единиц современной сельскохозяйственной техники. Региональные фермеры предложат гостям вкуснейшую и натуральную продукцию, а творческие коллективы порадуют зрителей музыкальными номерами.

Гостей мероприятия также ожидают мастер-классы и праздничная лотерея, они также смогут попробовать гречневую кашу и плов, приготовленные по особым рецептам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что прибывшие из Белгородской области семьи пробудут в Подмосковье столько, сколько необходимо.